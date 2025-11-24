CHP Milletvekili Tahtasız, CHP Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği Belediye Başkanı Dere ile bir süre görüştü.

Tahtasız, ziyaretle ilgili olarak, “Sungurlu’nun sorunlarını ve taleplerini yakından takip ederek çözüm için çalışacağız. Halkımızın ihtiyaçlarını dile getirmek ve gerekli adımların atılmasını sağlamak en temel görevimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sungurlu’nun gelişimi ve hemşehrilerimizin refahı için her zaman sahada, her zaman halkımızın yanında olacağız.” dedi.

Sungurlu Belediye Başkanı Dere de; “CHP Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Tahtasız, CHP Sungurlu İlçe Başkanı Sayın Akif Batak ve yönetimi belediyemizi ziyaret ettiler. Nazik ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Muhsin Dere, ziyaretin anısına Milletvekili Mehmet Tahtasız’a Sungurlu Saat Kulesi maketini hediye etti.

Muhabir: RIFAT KARA