Sungurlu Belediyesi, Aile Yılı kapsamında yürüttüğü “Hoş Geldin Bebek” projesi ile ilçe genelinde dünyaya gelen bebeklerin ailelerine destek sağlamayı sürdürüyor.

Proje kapsamında hazırlanan yeni doğan bakım setleri, ailelerin ilk günlerde ihtiyaç duyabileceği temel malzemelerden oluşuyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, bakım çantalarını teslim etmek üzere Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gözde Aydın Narin’i ziyaret etti. Dere, hazırlanan setlerin bir bölümünü ailelere ulaştırılmak üzere hastanenin Gebe Okulu yetkililerine teslim etti.

Başkan Dere, proje hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Aileyi güçlendiren, aile bağlarını destekleyen her çalışmayı önceliklerimiz arasına aldık. Yeni doğan bebeklerimizin sağlıklı bir başlangıç yapması ve ailelerimizin yanlarında olduğumuzu hissetmesi bizim için önemli. Bu setler küçük bir hediye gibi görünse de taşıdığı anlam büyüktür. Belediye ekiplerimiz, hastaneden iletilen doğum bilgileri doğrultusunda aileleri evlerinde ziyaret ederek ‘Hoş Geldin Bebek’ setlerini ulaştırmaya devam ediyor.”

Sungurlu Belediyesi, proje ile hem ailelerin yükünü hafifletmeyi hem de bebeklere sağlıklı bir başlangıç sunmayı amaçlıyor.

Muhabir: Haber Merkezi