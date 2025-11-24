İnternet üzerinden yayın yapacak Sungurlu Web TV’nin ofisi kurdele kesilmesinin ardından dualarla hizmet girdi.

Açılışa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, CHP İlçe Başkanı Akif Batak, MHP İlçe Başkanı Ethem Alaf, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir, oda başkanları, kamu kurum müdürleri, gazeteci meslektaşları, aile yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hüseyin Emrali ve Osman Emrali, misafirlerini kapıda karşılayarak yakından ilgilendiler ve Sungurlu Web TV hakkında bilgiler verdi. Osman Emrali, Sungurlu WEB TV olarak canlı yayın programları ile ilçe halkının huzurlarında olacaklarını söyledi.

Sungurlu Web TV'nin amacının ilçenin sesini duyurmak, yerel gelişmeleri anlık olarak halka ulaştırmak ve Sungurlu'nun tanıtımına katkı sağlamak olduğunu anlatan Emrali, “Bir hayaldi… Büyüdü, güçlendi ve bugün kapılarını açtı. Bu açılış, sadece bir iş yeri değil; umutla kurduğum geleceğin ilk adımı. Hayallerime ‘hoş geldin’ günü bugün.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi