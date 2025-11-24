Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB), ilçe ekonomisine can verecek önemli bir yatırıma daha ev sahipliği yapıyor.

HCK Köroğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., pantolon ve tekstil ürünleri imalatı yapacağı tesisi için gerekli olan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını itibarıyla aldı. Ruhsat, aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal tarafından firma yetkililerine teslim edildi.

Üretime başlayacak olan HCK Köroğlu Tekstil'in, ilk etapta 25 ila 50 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. Bu yatırımın, sadece işsizliğin azaltılmasına değil, aynı zamanda Sungurlu'nun sanayi kapasitesini artırarak bölgesel kalkınmaya ciddi katkılar sunması bekleniyor.

Kaymakam Köksal, ruhsat teslim töreninde yaptığı açıklamada, bu yatırımın ilçe ekonomisi için hayırlı olması temennisinde bulundu ve Sungurlu'nun sanayi alanındaki gelişimine vurgu yaptı.

Muhabir: Haber Merkezi