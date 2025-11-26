Sungurlu'da polis ekipleri tarafından açılan stantlarda KADES uygulamasıyla ilgili vatandaşlara bilgi verildi.

Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Atatürk Meydanı'nda stant açarak kadınları Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirdi. KADES'in nasıl kullanıldığı konusunda gösterimler yapıldı. Kadın haklarının korunması ve toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlayan etkinliğe, Sungurlu'da yaşayan kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.

Muhabir: İHA AJANS