Sun-Ka Sungurlu Kağıtçılık Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kağıt ve kağıt ürünleri üretim tesisinde kapasite artışı planladıklarını açıkladı.Öztekin, “Mevcut tesisimizde geri dönüştürülen atık kağıtlarla üretim gerçekleştiriyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz şu anda 58.800 ton, ancak herhangi bir alan genişlemesi yapmadan bu kapasiteyi 144.000 ton/yıla çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

ENERJİ İHTİYACI VE ATIK YAKMA TESİSİ

Salih Zeki Öztekin, artan üretimle birlikte yükselmesi beklenen buhar ve enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla tesis bünyesinde yeni bir sistem kuracaklarını belirtti: Öztekin: “Tesisimizde oluşan atıkların yanı sıra dışarıdan temin edeceğimiz tehlikesiz atıkları yakabileceğimiz bir atık yakma tesisi planlıyoruz” dedi.

ÇEVRESEL UYUM

Salih Zeki Öztekin, projeyle ilgili çevresel süreçlere de dikkat çekerken şunları ifade etti: “Tesisimiz Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde işletilecek. Kapasite artışı ve yeni sistemle ilgili çevresel izin ve değerlendirme süreçlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi