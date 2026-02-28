Mahmut Atalay Spor Salonu’nda yapılacağık program bugün (28 Şubat 2026 Cumartesi günü) büyük bir katılımla gerçekleştirilecek.

İftara Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP’li Belediye Başkanları, İl ve İlçe yöneticilerinin de katılması bekleniyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla aynı sofrada buluşmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, tüm Sungurluluları iftar programına katılmaya davet etti.

Muhabir: RIFAT KARA