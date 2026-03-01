Yeniden Refah Partisi (YRP) Sungurlu İlçe Başkanlığı, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın vefatının 15. yıldönümü dolayısıyla mevlit okuttu.

Teravih namazında Sanayi Sitesi Caminde mevlit okutulup, dualar edildi. Namaz çıkışında Yeniden Refah Partisi Sungurlu İlçe Başkanı Osman Vargeloğlu ve partililer vatandaşlara ikramda bulundu.

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Osman Vargeloğlu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 15. Yılında dualarla andıklarını belirtti.

Erbakan’ın kendileri için bir siyasetçiden öte bir ufuk çizgisi olduğunu da söyleyen Vargeloğlu; “YRP İlçe Teşkilatı olarak bizler, sadece yas tutmuyoruz; onun bıraktığı o tertemiz mirası, "Milli Görüş" sancağını daha yükseğe taşıma sözümüzü tazeliyoruz. Hocamızın hayali olan "Yaşanabilir Bir Türkiye" hedefi için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Onun davası; hakkı üstün tutanların, mazlumun yanında saf tutanların ve adil bir düzen isteyenlerin davasıdır. Mevla bizleri, onun yolundan ve çizgisinden ayırmasın. Ruhu şad, mekanı cennet, makamı ali olsun.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi