Türkiye Kızılay Derneği Sungurlu Şubesi 2025 yılında Sungurlu ve yurtdışı olmak üzere 3 milyon 749 bin lira nakdi yardım desteğinde bulundu.

Kızılay Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu ve ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mandıralıoğlu, “Paylaşabilmek en büyük erdemdir” diyerek, yurt dışı yardımları toplam tutarı 2 milyon 687 bin 456 lira olduğunu ve bunun büyük çoğunluğu olan 2 milyon 162 bin 983 lirasının Filistin’e gönderildiğini söyledi. Mandıralıoğlu, Sungurlu’da dağıtılan nakdi yardımın ise 1 milyon 62 bin 291 lira olduğunu açıkladı.

Sungurlu’da 417 adet gıda kolisi ve 389 haneye Kızılay giyecek yardımı yapıldığını belirten Mandıralıoğlu, “Derneğimiz, 2025 yılı boyunca ihtiyaç sahiplerine umut olmak amacıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında kapsamlı yardım faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda yurt dışı yardımlarının toplam tutarı 2.687.456 TL’ye ulaşmıştır. Yurt dışı yardımlarının büyük bir bölümü Filistin için yapılmış olup, Filistin’e gönderilen yardım tutarı 2.162.983,41 TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt içinde ise özellikle Sungurlu ilçemizde ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli destekler sağlanmıştır. Sungurlu’da yapılan yardımlar kapsamında: 1.062.291,47 TL nakdi yardım dağıtılmış, 417 adet gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmış, Kızılay iş birliğiyle 389 haneye giyim yardımı yapılmıştır. Derneğimiz, hayırsever bağışçılarımızın destekleriyle 2025 yılında da yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam etmiş; ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürecektir. Gerçek iyiliğe ancak paylaşma erdemiyle ulaşabiliriz. Kimi malını, kimi, bilgi ve tecrübe birikimini, kimi vaktini, kimi emeğini paylaşacak. Ve paylaşmak bir lütuf değil şükür borcudur. Paylaşabilme idealimiz için hepimiz "bir şeyler" yapmalıyız. “İyilik işlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır. “Vakıa Suresi, 10” Her türlü paylaşmayı hayat felsefesi haline getirmiş güzel gönüllere teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi