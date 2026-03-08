Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı’nın Aralık ayı toplantısında, Denetimli Serbestlik Tedbiri altında bulunan maddi durumu zayıf yükümlülere Ramazan ayı içinde gıda yardımı yapılması istişare edilmiş ve toplantıya katılan koruma kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda yardım yapılması kararı alınmıştı.

Toplantıda alınan karar gereğince belirlenen ihtiyaç sahibi yükümlülere Sungurlu Kızılay Şubesi aracılığıyla temin edilen yardım kolileri dağıtıldı. Ayrıca Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Sungurlu Ticaret Borsası’ndan temin edilen alışveriş fişleri de yükümlülere verildi. Alaca TSO’nun katkılarıyla yükümlülere hazır tavuk yardımı da yapıldı.

Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova, maddi durumu zayıf yükümlülere yapılan yardımın Ramazan ayı içerisinde olmasının daha güzel olduğunu ifade ederek, yükümlülerin Ramazan ayında ki gıda ihtiyaçlarının bir kısmının karşılandığını belirtti. Kızılova, yardım malzemelerinin alınmasında katkıları olan Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Kızılay Temsilciliği ile Alaca Ticaret ve Sanayi Odasına Koruma Kurulu adına teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi