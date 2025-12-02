TOKİ Mehmet Akif İlkokulu Müdürü Fatma Gündoğdu, sınıf öğretmenleri Derya Küçükkavasoğlu ve Feramus Alperen Erarslan ile birlikte Belediye’yi ziyaret eden öğrenciler, Başkan Muhsin Dere’ye teşekkürlerini iletti.

Öğrencilerle keyifli bir sohbet yaptıklarını belirten Dere. “Okul ziyaretimizde ilettikleri talepleri yerine getirmiş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Nazik ziyaretleri için kıymetli öğretmenlerimize ve geleceğimizin teminatı evlatlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaret, öğrencilerin Başkan Dere ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

