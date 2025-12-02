Dr. Schär Glütensiz Un firmasının Uzman Diyetisyeni Dilara Demiran’ın önderliğinde düzenlenen etkinlik, ilimizde glütensiz ekmek üretim çalışmaları için büyük bir umut kaynağı oldu.

Çölyak Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Derneğin glütensiz mutfak ustası Deniz Özbakır ve dernek üyelerinin katıldığı workshopta glütensiz ekmek üretim sürecinin bilimsel temelleri, un karışımlarının doğru kullanımı, çapraz bulaşmanın önlenmesi ve üretim hijyeni detaylı şekilde ele alındı.

Ayrıca Çorum Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla üretmeyi planladığımız glütensiz ekmek için formülasyon çalışmaları yapıldı. Atölye sırasında hazırlanan glütensiz ekmek ve simitler büyük beğeni topladı.

Uzm. Dyt. Dilara Demiran, katılımcılara hem teorik hem uygulamalı eğitim sunarak glütensiz ekmek üretiminde doğru tekniklerin önemini vurguladı.



Kullanılan ham madde çeşitleri, ideal pişirme koşulları ve ürün stabilitesi üzerine yapılan uygulamalı çalışmalar yoğun ilgi gördü.

Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, etkinliğin amacının bölgedeki glütensiz üretim kapasitesini artırmak ve çölyaklı bireylerin güvenilir, sağlıklı ürünlere erişimini kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

Azak; “Bize bu imkânı sağlayan başta Uzman Diyetisyenimiz Dilara Demiran olmak üzere tüm Dr. Schär ekibine işbirlikleri için çok teşekkür ediyorum. Son derece verimli ve öğretici bir atölye çalışması oldu. Yakında hayata geçirmeyi planladığımız ‘sipariş üzerine glütensiz ekmek üretimi’ çalışmalarına önemli bir ışık tuttu. Glütensiz beslenen bireyler için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz onların hayatını kolaylaştırmak. Benzer eğitim ve farkındalık programlarıyla glütensiz yaşam bilincini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.