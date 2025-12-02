Türk Eczacıları Birliği'nin resmi X hesabından vatandaşlara, sosyal medyada 'doğal' veya 'tamamen bitkisel' gibi aldatıcı ifadelerle satılan ürünler hakkında uyarı yapıldı.

KALBİ DURDU, ENTÜBE EDİLDİ

32 yaşında bir vatandaşın bu tip bir ürün yüzünden kalbinin durduğu ve entübe edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada 'doğal' veya 'tamamen bitkisel' gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor.

Son örnek: 32 yaşındaki bir vatandaşımız, 'zayıflama kahvesi' kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi.

Bitkisel veya çay-kahve şeklinde tanıtılan ürünler zararsız değildir. İnternetteki 'kolay çözüm', 'sihirli formül' ve sağlık beyanı vaatleri yanıltıcıdır. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalıdır. Sağlığınızı riske atmayın: Bu ürünleri sadece hekim ve eczacı danışmanlığıyla kullanın."