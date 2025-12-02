Olay, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. isimli vatandaş eşiyle görüşemediğini iddia ederek 4 katlı binanın çatısına çıktı. Şahsı çatıda gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşı binanın önüne hava yastığı açarak tedbir aldı. Olay yerine gelen müzakereci polis memuru ve Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ın saatler süren çabalarının ardından M.T. aşağı inmesi için ikna edildi. Çatıdan indirilen M.T., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Çekirdek çitleyerek izlediler

Ekiplerin şahsı ikna etme çabalarını ise vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar intihara kalkışan şahsı çekirdek çitleyerek izlerken, bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalıştı.