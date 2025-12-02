Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un önemli sanayi kuruluşlarından Erdemli Makina’yı ziyaret ederek Şirketin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Erdemli ile görüştü.

Erdemli Makina’yı “şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda gurur kaynağı” olarak niteleyen Başkan Aşgın, firmanın ürettiği temizlik araçlarının belediyelerin “olmazsa olmazı” haline geldiğini de söyledi.

Aşgın, gerek Atilla Erdemli’ye, gerekse firma çalışanlarına, konukseverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletmeyi de ihmal etmedi.