İzmir Çiğli Çorumlular Derneği Yönetim Kurulu, Pazar günü tanışma, dayanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenledi.

Dernek Başkanı Veli Salgın, dar kapsamlı bu kahvaltı organizasyonundan sonra, daha geniş şekilde hemşehri buluşmasını ve diğer etkinlikleri gerçekleştireceklerini belirterek, Kurucu Başkan Levent Ünal, kuruculardan Hüseyin Kalender, İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu Başkanı Mertcan Işık ve diğer yöneticilere, mekânını bu etkinliğe açan Çiğli Esnaf Odası Başkanı Arif Altıkulaç’a ve derneğe destek olan tüm Çorumlulara teşekkür etti.