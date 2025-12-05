Sungurlulu hemşehrimiz Ömer Dağhan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin 02.12.2025 tarihli ve 2083 sayılı adli yargı kura kararnamesi ile İstanbul Küçükçekmece 7. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine hâkim olarak atandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra bir süredir Kocaeli Adliyesi’nde hâkim adayı olarak görev yapan Ömer Dağhan, İstanbul Küçükçekmece 7. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde kura törenine katılan İzmit’te öğretmenlik yapan Sungurlu Küçük Polatlı Köyü’nden baba Bülent Dağhan, oğlunun ağır ceza hâkimi olarak atanmasının aileleri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi