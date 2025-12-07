Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, belediye bütçesinde göreve geldikleri günden bu yana sağlanan büyük artışı kamuoyuyla paylaştı.

Dere, Nisan 2024’te göreve başladıklarında belediye bütçesinin 451 milyon TL olduğunu hatırlatarak, yapılan yatırımlar ve mali disiplin sayesinde 2025 yılı başlangıç bütçesinin 1 milyar 65 milyon TL’ye, 2026 yılı başlangıç bütçesinin ise 2 milyar 89 milyon TL’ye ulaştığını duyurdu. Böylece Sungurlu Belediyesi, kısa sürede % 363’lük rekor bir bütçe artışı sağlamış oldu.

Başkan Dere açıklamasında, bu artışın sadece bir rakamdan ibaret olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bu artış; Sungurlu’muzun büyüme iradesinin, disiplinli yönetimin ve hemşehrilerimizin bize duyduğu güvenin bir sonucudur. Ülkemizdeki birçok il belediyesinin dahi ulaşamadığı bir bütçeye erişmiş bulunuyoruz. Rabb’imize şükürler olsun.”

Dere, üretken ve şeffaf belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini belirterek, 2025 yılının Sungurlu için “doğrulma yılı”, 2026 yılının ise ‘şahlanış yılı’ olacağını ifade etti.

Sungurlu Belediyesi’nin bütçe artışı, ilçe tarihinde “resmî bir yeniden ayağa kalkış kaydı” olarak nitelendirildi.

Muhabir: Haber Merkezi