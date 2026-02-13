Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan öncesinde marketlerde hijyen, etiket ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirmesi amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini sıkılaştırdı. Zincir marketler ve gıda satış noktalarında yapılan kontrollerde, halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlar titizlikle incelendi. Raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri, genel hijyen kuralları ve gıda maddelerinin muhafaza şartları tek tek kontrol edildi. Denetimlerde, tüketicinin mağdur edilmemesi için raf ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Eksikliği tespit edilen ve kurallara uymadığı belirlenen işletmelere gerekli yasal işlemler uygulandı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı