27 Temmuz 2023 tarihinde temeli atılan 45 bin 500 metre kare alana kurulan tesis hızla yükseliyor. Gri karton üretimi yapılacak yeni tesiste yılda 144 bin ton üretim yapılacak. Türkiye’nin ikinci büyük “gri karton” üretim tesisi olacak yatırımda 125 kişi istihdam edilecek.

SUN-KA Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin, Başkan Vekili Levent Öztekin ve Yönetim Kurulu Üyesi Dinçer Sinici, “Her fabrika bir kaledir” şiarı ile yeni yatırım kararı almış ve geçen yıl Temmuz ayında tesisin temeli atılmıştı. Makina kurulum sürecine girilen tesis ile Sungurlu ekonomisine yıllık 12 bin 500 tır lojistik hareket getirmenin yanı sıra 50’ye yakın ülkeye yapacağı ihracat ile ülke ekonomisine de yıllık 100 milyon Euro katkı sağlaması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi