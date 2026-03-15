Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile ilçede faaliyet gösteren SUN-KA Kağıt firması arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve SUN-KA Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin arasında eski hükümlü ve yükümlülerin iş kanunu hükümlerine göre çalıştırılarak, kişisel gelişimlerini desteklemek iyileştirilmelerini sağlamak, iş ve istihdam olanağı sunarak yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Sungurlu OSB’de bulunan SUN-KA binasında düzenlenen imza programına Cumhuriyet Başsavcısı Arslan ile birlikte Cumhuriyet Savcısı Muhammed Akif Aksoy ve Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova da katıldı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, “Yükümlü ve eski hükümlülerin iyileştirilerek topluma kazandırılmalarını sağlayıp kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı birer birey olmaları amacıyla istihdam edilmelerine katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda desteklerinden ötürü Sun-ka Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin’e, basın mensuplarına ve çalışmaları yürüten Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür ederim.” dedi.

Salih Zeki Öztekin ise konuşmasında: “Bu protokol kapsamında, bir Sungurlulu olarak hemşehrilerimize destek olmak amacıyla suçla ilişkisi olan kişilerin toplumla bütünleşmelerine yardımcı olmak için Başsavcılığımızın ve bizim uygun göreceğimiz hükümlülerin şirketimiz bünyesinde çalışmalarına imkan vereceğiz. Bu tür çalışmaları sosyal sorumluluk olarak görüyoruz ve buradan ilçemiz nezdinde ve ülkemiz genelindeki tüm iş adamlarımızın da hükümlülere destek olmalarını bekliyoruz” Görüşüne yer verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Öztekin’e Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde açılan filografi kursuna katılan yükümlülerin yapmış olduğu Türk Bayrağı tablosunu hediye etti.

Muhabir: Haber Merkezi