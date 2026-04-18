Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede planlanan dere ıslahı projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Dere, belediye olarak sürecin her aşamasında sorumluluklarını yerine getireceklerini söyledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen heyet, proje kapsamında Sungurlu Belediyesi’ne gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ziyarete DSİ Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanı Hakkı Kocaman, Emlak ve Kamulaştırma Koordinatörü Hüseyin Ercan, DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Burak Sobacı, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü Maruf Gökhan Özcan ve Çorum DSİ Şube Müdürü Davut Gerçekcioğlu ile teknik ekip katıldı.

Toplantıda, DSİ ile Sungurlu Belediyesi işbirliğinde yürütülecek dere ıslahı çalışmalarının ihale süreci ele alındı. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte taşkın riskinin azaltılması, çevre düzeninin iyileştirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Başkan Dere, projeyi yakından takip ettiklerini belirterek, “İlçemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan bu projede üzerimize düşen tüm sorumlulukları kararlılıkla yerine getireceğiz” dedi.

Muhsin Dere, nazik ziyaretleri ve katkıları dolayısıyla DSİ heyetine teşekkür etti.

