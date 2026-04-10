Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi personeline yangın eğitimi verildi.

Hastanedeki konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde yangınlarla ilgili teorik bilgiler verildi. Eğitimde yangın anında doğru müdahale yöntemleri, tahliye süreçleri, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve acil durumlarda koordinasyon konularında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından geçekleştirilen tatbikatta, eğitim alan personel teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı buldu.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların ve kurum personellerinin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği ifade edildi.

