Sungurlu’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlıklar meydana çıktı. İlçe merkezi ile köylerde bulunan besiciler özenle besledikleri hayvanlarını pazara getirmeye başladı.

Pazara getirilen kurbanlık küçük ve büyükbaş hayvanlar alıcı bekliyor. Manda, simental ve montofon cinsi büyükbaş ile koyun ve keçi gibi küçükbaş kurbanlıklar, vatandaşların ilgisine sunuldu. Pazarda satıcılar ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanmaya başladı.

Kurban satıcıları, Kurban Bayramına sayılı günler kalmasına rağmen fazla alıcının olmadığını ve kurbanlık alacak olan bazı vatandaşların arife gününü beklediğini belirtti. Kurbanlıklarını özenle bakarak bayrama hazırlayan satıcılar, “Bazı vatandaşlar genelde kurbanlığını arife günü almayı uygun buluyor. Çünkü kurbanlığına bakacak yeri olmadığı için tercihini bu yönde kullanıyor. Bazı vatandaşlarda biraz daha ucuz hayvan bulma düşüncesi ile bekliyor. Alıcı uygun fiyat arıyor, üretici ise kurbanlıklarını iyi fiyata satmak istiyor ve emeğinin karşılığını almak istiyor.” diye konuştu.