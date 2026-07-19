Sun-Ka Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahibi hayırsever iş insanları Salih Zeki Öztekin ve Levent Öztekin tarafından yaptırılan Sungurlu Sun-Ka Anaokulu, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde hizmet vermek üzere tamamlandı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğünün okul öncesi eğitim altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen okul, modern mimarisi ve çağdaş eğitim olanaklarıyla dikkat çekiyor. Tamamı hayırsever desteğiyle inşa edilen 8 derslikli anaokulu, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına uygun oyun alanları ve donanımlı eğitim ortamlarıyla Sungurlu'da okul öncesi eğitime önemli katkı sağlayacak.

Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, okulun tamamlanması nedeniyle yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki en önemli basamaklardan biri olduğunu belirterek, “Sungurlu SUN-KA Anaokulumuzu eksiksiz şekilde tamamlayarak yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hâle getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kıymetli yatırımı tamamen üstlenerek eğitime kazandıran hayırseverlerimiz Salih Zeki Öztekin ve Levent Öztekin'e eğitim ailemiz ve şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Yeni okulumuzun Sungurlu'muza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, kamu-hayırsever iş birliğiyle eğitim yatırımlarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, Sungurlu Sun-Ka Anaokulu'nun yeni eğitim-öğretim döneminde yüzlerce öğrenciyi modern ve güvenli eğitim ortamında geleceğe hazırlaması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi