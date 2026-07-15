Sungurlu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Arca Çorum FK Sokağı Projesi'nde ilk saha çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin kamuoyuyla paylaştığı proje kapsamında ekipler, bölgede söküm çalışmalarına başladı.

Arca Çorum FK ile Sungurlu Belediyespor'un renklerini yansıtacak şekilde tasarlanan proje doğrultusunda, mevcut kaplama ve kullanım ömrünü tamamlamış yapı unsurları kaldırılarak yeni düzenleme için zemin hazırlanıyor. Çalışmaların, planlanan takvim doğrultusunda etaplar halinde sürdürüleceği bildirildi.

Modern şehircilik anlayışıyla yeniden düzenlenecek Arca Çorum FK Sokağı'nın, hem estetik görünümü hem de fonksiyonel yapısıyla ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandırması hedefleniyor.

Sungurlu Belediyesi, kent estetiğini güçlendiren ve yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçirmeye devam ederken, Arca Çorum FK Sokağı'nın tamamlanmasının ardından ilçeye önemli bir sosyal ve görsel değer kazandırması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi