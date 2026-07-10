Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Beşkız köyü Allikler mevkisinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirtilen Arap tavşanı görüntülendi.

Bölgede geziye çıkan bir grup genç, arazide fark ettikleri Arap tavşanını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Nadir görülen hayvanın görüntülenmesi gençler arasında heyecan oluşturdu.

Doğal yaşam alanlarında nadiren karşılaşılan Arap tavşanının bölgede görülmesi, yaban hayatı çeşitliliği açısından dikkat çekti. Görüntüler, doğadaki canlıların korunması ve doğal yaşam alanlarına duyarlılık gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.

Muhabir: Haber Merkezi