Sungurlulu iş insanı ve eski MHP Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin'in ismi, yapılması beklenen Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde kulislerde başkanlık için güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim heyecanı şimdiden başladı. İş dünyasında ve siyasi kulislerde hareketlilik yaşanırken, Sungurlulu iş insanı ve eski MHP Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin'in ismi başkanlık için dillendirilmeye başlandı.

Edinilen kulis bilgilerine göre, ilçe ekonomisini yakından takip eden, iş dünyasıyla kurduğu güçlü diyalog ve geçmişteki teşkilat tecrübesiyle tanınan Yasin Şahin'in, oda üyeleri arasında önemli bir karşılığı bulunduğu ifade ediliyor. Resmî bir adaylık açıklaması bulunmamasına rağmen, birçok çevrede Şahin'in seçim sürecinde belirleyici isimlerden biri olabileceği konuşuluyor.

Seçim takviminin yaklaşmasıyla birlikte kulislerin daha da hareketlenmesi beklenirken, gözler Yasin Şahin'in önümüzdeki süreçte yapacağı olası açıklamaya çevrildi. Şahin'in aday olup olmayacağı merak konusu olurken, Sungurlu iş dünyasında ismi en çok konuşulan isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.

Muhabir: SELDA FINDIK