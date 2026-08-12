Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 14 Ağustos 2026 Cuma akşamı saat 21.30’da İstanbul Ali Sami Yem Spor Kompleksi Ramspark Stadı’nda oynanacak Süper Lig’de sezonun ilk maçı Galatasaray - Arca Çorum FK maçının canlı yayını için Sungurlu Atatürk Meydanı’na dev ekran kurulacağını açıkladı.

Başkan Dere, “Büyük Arca Çorum FK Camiası, tarihi bir sezon başlıyor” başlığıyla yayınladığı mesajda, Sungurlu halkının bu maçı, Atatürk Meydanı dışında Mesire ve Kent Park Sosyal Tesisleri’nde de birlikte izleyeceğini belirterek, “Takımımız deplasmanda, biz Sungurlu’da tek bilek, tek yürek olacağız” ifadesini kullandı.