Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayında toplam 166 olaya müdahale etti. Vakaların 130'unu anız yangınları oluştururken, yalnızca Temmuz ayında yaşanan anız yangını sayısının 2026 yılının ilk altı ayında müdahale edilen toplam vaka sayısını geride bırakması dikkat çekti.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayında ilçe genelinde meydana gelen toplam 166 olaya müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için yoğun mesai harcadı.

İtfaiye Müdürlüğü verilerine göre Temmuz ayında meydana gelen olayların 130'unu anız yangınları oluşturdu. Ekipler ayrıca 9 trafik kazası, 4 kapı açma, 8 hayvan kurtarma, 1 mahsur kalma ve 14 farklı olaya müdahalede bulundu.

Açıklanan istatistiklerde anız yangınlarındaki artış dikkat çekti. 2026 yılının ilk altı ayında toplam 103 vakaya müdahale edilirken, sadece Temmuz ayında 130 anız yangınının meydana gelmesi, özellikle yaz aylarında artan yangın riskini bir kez daha ortaya koydu.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, anız yangınlarının tarım arazileri, doğal yaşam ve çevre üzerinde ciddi tahribata yol açtığını, aynı zamanda yerleşim alanlarını da tehdit ettiğini belirterek vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.

Muhabir: Haber Merkezi