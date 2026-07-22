Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Sun-Ka Sungurlu Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., yaklaşık 2 milyar 130 milyon liralık yatırımla üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor. Şirketin kapasite artışı ve enerji üretim tesisi yatırımına ilişkin hazırlanan Nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu tamamlandı.

Sun-Ka Sungurlu Kağıtçılık Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin öncülüğünde hayata geçirilecek proje kapsamında, fabrikanın yıllık kağıt üretim kapasitesi mevcut 58 bin 800 tondan 144 bin tona çıkarılacak. Böylece tesisin üretim kapasitesi yaklaşık 2,4 kat artırılmış olacak.

ATIKLAR ENERJİYE

DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Kapasite artışının yanı sıra proje kapsamında, üretim sırasında oluşan uygun nitelikteki tehlikesiz atıkların enerjiye dönüştürülebilmesi amacıyla 27,05 MWt ısıl güce ve 3,375 MWe elektrik üretim kapasitesine sahip bir tehlikesiz atık yakma tesisi de kurulacak.

Tesiste üretilecek enerjinin fabrikanın üretim süreçlerinde kullanılmasıyla enerji verimliliğinin artırılması ve işletmenin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün kendi kaynaklarından karşılanması hedefleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR

ÜRETİME KATKI

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi 106 Ada 6 Parsel üzerinde gerçekleştirilecek yatırım sayesinde geri dönüştürülmüş kağıt bazlı üretim kapasitesi de önemli ölçüde artacak. Kurulacak enerji tesisiyle hem atık yönetimine katkı sağlanması hem de çevre dostu ve sürdürülebilir üretim anlayışının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE

BÜYÜK GÜÇ KATACAK

ÇED Yönetmeliği kapsamında yüksek kapasiteli kağıt üretim tesisi ve tehlikesiz atık yakma tesisi olarak değerlendirilen projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim gücünün artması, istihdam ve bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Yaklaşık 2,13 milyar liralık yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Sun-Ka'nın, geri dönüşüm odaklı kağıt üretiminde bölgenin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olarak konumunu daha da güçlendirmesi öngörülüyor.

Muhabir: Haber Merkezi