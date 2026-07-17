Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, “Ortak Bir Gelecek İçin Ticaret Ağları Geliştirme Projesi” kapsamında Sungurlu’ya geldi.

Sungurlu Belediyesi ve Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğiyle düzenlenen “Ortak Bir Gelecek İçin Ticaret Ağları Geliştirme Projesi” kapsamında ilçeye gelen Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov ve beraberindeki heyet ilk olarak Sungurlu Belediyesini ziyaret ederek Başkan Muhsin Dere ile bir süre görüştü.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda: “Ortak Bir Gelecek İçin Ticaret Ağları Geliştirme Projesi” kapsamında; Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov'u ve beraberindeki heyeti ilçede ağırladıklarını belirterek “Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, proje çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile sanayi, ticaret, yatırım, sosyal ve kültürel iş birliği alanlarında atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Sungurlu’muzun üretim gücünü, yatırım potansiyelini ve stratejik konumunu uluslararası paydaşlarla buluşturmaya; Sungurlu’nun kalkınmasına katkı sağlayacak her fırsatı değerlendirmeye devam ediyoruz. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla Büyükelçi Anguel Tcholakov ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, bu görüşmelerin Sungurlu'muz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı iş birliklerine vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Anguel Tcholakov ve beraberindeki heyet daha sonra proje toplantısına katıldı. Toplantıda Sungurlu TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, Sungurlu TSO Meclis Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Osman Koca da yer aldı. Ayrıca Yönlendirme Komitesi üyeleri; Çorumlu Bürokratlar Derneği Başkanı Metin Karaman, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Yücel Uyanık ve Prof. Dr. Murat Atan, Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Müdür Yardımcısı Dr. Hamit Aksoy ile BİSAV Balkan Göçmenleri Vakfı Başkanı Dr. Yüksel Özkale, Seydi Abdishev, Elver Shamatarev, Miriam Kleytman, Said Ibrosh, Nikoleta Tadarakova, Stoyan Tunkov, Yusein Spahiev, Geordi Dimitrov, Liya Sherbetov, Tuğçe Konaç, Tayfun Çakmak ta toplantıda hazır bulundu.

Yapılan görüşmede, proje çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile sanayi, ticaret, yatırım, sosyal ve kültürel işbirliği alanlarında atılabilecek ortak adımları değerlendirildi.

Muhabir: Haber Merkezi