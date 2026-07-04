İhale kapsamında köy yollarında asfalt sathi kaplama çalışmaları için elek altı ve mıcır malzemesi nakli ile ariyet ocaklarından stabilize malzeme hazırlanması, yüklenmesi, nakli ve figüre yapım işi gerçekleştirilecek.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle yapılacak olan ihale, sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden gerçekleştirilecek. İhalenin 17 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında asfaltlanması planlanan yollar şunlar: “Demirşeyh – Eşme Köy Yolu; Mahmatlı – Arıcı Yolu; İkizli – Hacıosman – Sarıcalar Grup Yolu; İmirli Köy Yolu; Küçükpolatlı Köy Yolu; TCK – Ekmekçi Köy Yolu; Demirşeyh – Türkhacılarhanı Grup Yolu; Aşağıfındıklı – Çiçekli Yolu; TCK – Tokullu Köy Yolu”

İhalenin ardından yüklenici firma tarafından belirlenen güzergâhlarda asfalt sathi kaplama çalışmalarına başlanması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi