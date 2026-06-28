Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Dilara Ebrar Kandemir, hafta sonu izninde olmasına rağmen trafik kazasında ağır yaralanan bir sokak kedisinin imdadına koşarak hayatını kurtardı. Genç veterinerin bu duyarlı hareketi ilçe halkından büyük alkış aldı.

Sokak hayvanlarının şehir içi trafiğinde karşılaştığı tehlikeler zaman zaman üzücü kazalara davetiye çıkarırken, Sungurlu'da meydana gelen son olayda bir aracın çarptığı kedi ağır yaralandı.

Olayın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle acil müdahale imkânlarının sınırlı olduğu bir anda durumu haber alan Veteriner Hekim Dilara Ebrar Kandemir, hiç tereddüt etmeden evinden çıkarak can dostumuzun yardımına koştu.

Zorlu şartlar altında adeta zamanla yarışan Kandemir, yaptığı başarılı tıbbi müdahaleyle ağır yaralı kediyi yeniden hayata bağladı. Mesai mefhumu gözetmeksizin sergilediği bu özverili tutum, hayvanseverler ve Sungurlu kamuoyu tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Genç veteriner hekimin örnek teşkil eden bu fedakârlığı, tarım ve orman camiasında da memnuniyetle karşılandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ile Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek, can dostumuza umut olan Veteriner Hekim Dilara Ebrar Kandemir’i yürekten tebrik ederek, meslek hayatındaki bu anlamlı başarılarının devamını dilediler.

Muhabir: Haber Merkezi