Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu İlçe Başkanı Etem Alaf mazbatasını aldı. MHP Sungurlu 15. Olağan Kongresinde güven tazeleyen Etem Alaf yönetimi ile İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

MHP İlçe Başkanı Etem Alaf, yaptığı açıklamada, “Mazbatamızın; teşkilatımıza, Sungurlu’muza ve davamıza hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrinde, partimizin ilke ve ülküleri doğrultusunda; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla Sungurlu’muza hizmet etmeye, davamızı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi