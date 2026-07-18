Sungurlu Belediyesi tarafından Sanayi Sitesi'nde yapımı sürdürülen yeni işyerlerinin inşaatı tamamlandı. İşyerleri sahiplerine teslim edilirken, esnaf da yeni dükkânlarına taşınmaya başladı.

Sungurlu Belediyesi ekipleri, işyerlerinin bulunduğu alanda çevre düzenleme çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor. Yol, kaldırım ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Yeni işyerlerinin faaliyete geçmesiyle birlikte Sanayi Sitesi'nin hem fiziki yapısının güçlenmesi hem de ilçe ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Ekiplerin çevre düzenlemesini kısa sürede tamamlayarak alanı hizmete hazır hale getireceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi