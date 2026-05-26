Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Şehit Süleyman Özmen Halk Ekmek Üretim Tesisi’nde test üretimlerinin tamamlandığını ve bugünden itibaren ekmek satışına başlayacağını açıkladı.

Muhsin Dere, seçim döneminde verdikleri sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda ilk etapta 10 ekmek büfesinde uygun fiyatlı satış yapılacağını ifade etti.

Günlük üretim kapasitesiyle dikkat çeken tesiste, ilk etapta 5 bin ekmeğin 10 TL satış fiyatıyla vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi. Bayram sonrası oluşacak ihtiyaca göre üretimin artırılarak devam edeceği bildirildi.

Son teknoloji ekipmanlarla donatılan Şehit Süleyman Özmen Halk Ekmek Üretim Tesisi ile ekmek büfelerinin şehre yakışır bir yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Dere, tesisin Sungurlu’ya hayırlı olmasını diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR