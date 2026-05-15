Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çorum İl Müdürü Mustafa Göncü, Sun-Ka Kağıt Sanayi ve Larton Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Öztekin’i ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında gerçekleşen ziyarette sosyal güvenlik sisteminin önemi, kayıtlı istihdamın artırılması ve işverenlerin sosyal güvenlik alanındaki katkıları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette SGK tarafından sosyal güvenlik yükümlülüklerini düzenli ve eksiksiz yerine getirmesi dolayısıyla Sun-Ka ve Larton Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Öztekin’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Teşekkür belgesinde, Türkiye’de sosyal güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi, kayıtlı istihdamın desteklenmesi ve işverenlerin sosyal güvenlik sistemine sunduğu katkının önemine vurgu yapıldı. Belgede ayrıca, kurum yükümlülüklerini zamanında yerine getiren işverenlerin ülke ekonomisi ve çalışma hayatına önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

SGK Başkanı Yunus Elitaş imzasını taşıyan teşekkür yazısında, “Sigorta ile iş güvende, işçi güvende; gelecek güvende” mesajına yer verilerek, Sun-Ka’nın örnek bir yaklaşım sergilediği belirtildi.

Zeki Öztekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kayıtlı istihdam ve çalışan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

