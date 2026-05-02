TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, geçmişte uzun süre mesai yaptığı Sungurlu Belediye Başkanı eski Bakan Yardımcısı Muhsin Dere hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı döneminde bakan yardımcılığı görevinde bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere tarafından ilçe girişinde karşılanan Hulusi Akar, Sungurlu Belediyesi sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Akar’a AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan eşlik etti.

Karşılamaya Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, MHP İlçe Başkanı Etem Alaf, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, Ülkü Ocakları., MHP ve AK Parti Teşkilat yöneticileri, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri de hazır bulundu.

Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada, insanların güven ve rahat içinde olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Sungurlu Belediye Başkanı Dere'nin bilgisi, tecrübesi, kişiliği, çevresi, tanıdıkları ve bildiklerinin Sungurlu'nun çağ atlamasına yetecek seviyede olduğunu belirten Hulusi Akar, “Cumhur İttifakı çerçevesinde yapılan çalışmaları canı gönülden, büyük gururla, büyük zevkle izliyoruz. İnşallah bunların devamını da bekliyoruz.” dedi.

Anadolu insanının her türlü övgüye, desteğe, rahata, huzura ve konfora layık olduğunun altını çizen Akar, “Geçmişte hep şundan dolayı, bundan dolayı, çeşitli sebeplerden dolayı maalesef bazı gecikmeler oldu yolda, suda, elektrikte, tarlada, bağda, bahçede, çarşıda, dükkanlarda. İnşallah bunların hepsinin üstesinden gelecek ve bugüne kadar yapılanların çok daha ötesinde çalışmaları yapmak suretiyle insanımız layık olduğu seviyeye gelecek. Dolayısıyla herkes rahat içinde, refah içinde, güven içinde, çoluğuyla çocuğuyla hayatını sürdürecek. Amacımız, dileğimiz bu.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nı tesis ettiğine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:“Bu ittifak yerli ve milli azimle, kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Her alanda, yurt içinde, yurt dışında. Bizim birinci amacımız terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye. İnşallah bunun inşası, ihyası için çalışmalarımız başarılı şekilde sonuçlanacak, biz de geçmişteki yaşadığımız sıkıntıları geride bırakacağız ve önümüze güvenle, emin olarak, rahat bir şekilde, müreffeh bir şekilde bakmaya devam edeceğiz.”

Muhabir: Haber Merkezi