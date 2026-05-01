Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Çorum programı kapsamında düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin öncelikli ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarını detaylı şekilde aktardı.

Başkan Dere’nin gündeme getirdiği başlıca talepler arasında Sungurlu-Alaca yolunun hızlandırılması, Kırankışla Barajı sebebiyle ulaşım hattında yapılması gereken düzenlemeler, Tarihi Paşa Köprüsü restorasyonunun tamamlanması, Ankara-Çankırı bağlantı yolundaki sıcak asfalt çalışmalarının bitirilmesi ve Bektaş Ağa rampasında iyileştirme yapılması yer aldı.

Kırankışla Barajı’nın Temmuz ayında su tutmaya başlayacak olması sebebiyle Salman varyantının yeniden planlanmasının önemine dikkat çeken Başkan Dere, Bakan Uraloğlu’nun Sungurlu’ya gösterdiği ilgi ve destekten memnuniyet duyduklarını belirterek, söz konusu projelerin ilçenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

