Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 23 Nisan'da başkanlık koltuğunu 8. sınıf öğrencisi Taha Soysal’a emanet etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu temsili olarak Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Taha Soysal’a devretti. Başkan Dere tarafından kapıda karşılanan minik başkana çeşitli hediyeler takdim edildi. Temsili olarak başkanlık görevini üstlenen Soysal, belediye tesislerinden biri olan Kahve Otağı’nda 23 Nisan’a özel olarak çocuklara ücretsiz ikram yapılması talimatını verdi. Talimat doğrultusunda uygulama hayata geçirildi.

Taha, ayrıca çocuk oyun alanlarının artırılması, sosyal etkinliklerin çoğaltılması ve çevre düzenlemelerine daha fazla önem verilmesi yönünde talimatlarda bulundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi