Sungurlu’nun yetiştirdiği önemli iş insanlarından, Sun-Ka Kağıt Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve firma ortağı Levent Öztekin, Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO) Başkanlığı görevine seçildi.

Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle öne çıkan Öztekin, 2018 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığı görevini, 2022–2026 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak sürdürdü. Son gerçekleştirilen seçimde ise üyelerin güçlü desteğini alarak Birlik Başkanı oldu.

Her dört yılda bir yapılan seçimlerle yönetim ve denetim kurullarının belirlendiği ve 4 bini aşkın üyeye sahip köklü Birlikte bu göreve seçilmesi, hem sektör hem de memleketi Çorum adına önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

2010 yılından bu yana İhracatçılar Birliği bünyesinde aktif rol üstlenen Öztekin, yurt içi ve yurt dışı temaslarıyla sektörün gelişimine önemli katkılar sağladı. Bugün itibarıyla 52 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Öztekin, bu başarıyı Çorum’dan dünyaya taşımaktan büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

Yeni dönemde sektörün rekabet gücünü artırmak, ihracat hacmini büyütmek ve ülke ekonomisine daha güçlü katkılar sunmak adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Öztekin’e, üstlendiği bu önemli görevde başarılar diliyoruz.

Çorum’un yetiştirdiği değerli iş insanımızı tebrik ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz.

Muhabir: Haber Merkezi