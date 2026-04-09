Ankara’da oynanan Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi play-off final maçında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u 3-1 yenerek Efeler Ligi’ne yükselip tarihi bir başarıya imza atan Sungurlu Belediyespor, ilçeye dönüşte coşkuyla karşılandı.

Tören çerçevesinde, Sungurlu Belediyespor kafilesi Baktat Dinlenme Tesislerinde davul-zurnalarla karşılandı. Sporcular omuzlara alınırken, konvoy eşliğinde araçlarla şehir turu atıldı. Şehir turunun ardından Atatürk Meydanında tören düzenlendi. Havai fişek gösterilerinin ardından Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray kısa konuşma yaptılar. Belediye Başkanı Muhsin Dere, Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ve başantrenör Mustafa Özdemir’e çiçek vererek tebrik etti.

Karşılama ve kutlama törenlerine 200’ün üzerinde Sungurlulu sporseverin katıldığı belirtildi.

SUNGURLU

EFELER LİGİ’NE

ÇOK YAKIŞACAK

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, yaptığı konuşmada, Efeler Ligi’ne yükselmelerinden dolayı yönetim, teknik kadro ve sporcuları tebrik ederken, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Bu şehir her şeyin en iyisine layık... Bu şehir her arenada zirveyi hak ediyor. Sungurlu'muz, Efeler Ligi'ne çok yakışacak” ifadelerini kullandı.