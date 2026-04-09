Arca Çorum FK’nın Cumartesi günü İstanbul’da karşılaşacağı Pendikspor’da Manisa FK deplasmanında alınan 2-0’lık yenilginin üzüntüsü yaşanıyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, Arca Çorum FK maçını kazanıp taraftarlarını sevindirmek istediklerini söyledi.

Manisa FK maçından sonra açıklamalarda bulunan Sinan Kaloğlu, “Maalesef, çalıştığımız yerden yediğimiz bir golle maça başladık. Rakip golü erken bulup öne geçince beklediğimiz savunma duruşundan vazgeçip 4-5-1’e dönerek kompakt bir savunma yaptı. Blok aralarındaki oyun kurgularımız maçın başından sonuna kadar işledi.

BECERİKLİ OLAMADIK

Ceza sahasına 46 kez girdik, bir de final öncesinde yapamadığımız paslar vardı. Risk aldığımız bölümlerde rakibimize pozisyonlar verdik. Oyuncularım, maçı kazanmak için futbolun tüm prensiplerini uygulamaya çalıştı. Çok net pozisyonlarımız vardı ama maalesef becerikli olamadık.

HÜCUM ÇALIŞACAĞIZ

Hakemlerin iyi bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Furkan’ın pozisyonu yüzde yüz penaltıydı. Son dakikaya kadar gol için her şeyi yapan takımımın mücadelesinden memnunum. Üçüncü bölgede bitiricilik çalışmalarına devam edeceğiz.

Yoğun fikstürde üç günde bir maç oynuyoruz. İnşallah Cumartesi günü evimizde oynayacağımız Çorum FK maçıyla taraftarlarımızı sevindireceğiz” şeklinde konuştu.