Arca Çorum FK’nın sahibi Savaş Balçık, Esenler Erokspor ile oynanan Trendyol 1. Lig Play-Off final maçını ailesiyle birlikte locadan takip etti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan tarihi mücadelede büyük heyecan yaşayan Balçık, kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig’e yükselmesinin ardından soluğu sahada aldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Balçık, futbolcuları tek tek tebrik ederek başarılarından dolayı kutladı.

Şampiyonluk kupasını da kaldıran Balçık, daha sonra kupa ile tribünlere giderek coşkulu taraftarı selamladı. Kutlamalara ailesiyle birlikte katılan Balçık’ın mutluluğu yüzünden okunurken, tarihi gecede duygusal anlar da yaşandı.