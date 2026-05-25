Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden Çorum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Karşılaşmanın ardından Çorum'da binlerce vatandaş sokaklara ve caddelere akın etti. Taraftarlar konvoylar oluşturup şehir turu attı, kent meydanında, sokak ve caddelerde halaylar çekerek şampiyonluk sevincini yaşadı. Tüm şehri saran bu benzersiz şampiyonluk coşkusu ve cadde ve sokaklardaki yoğunluk, havadan görüntülendi.

TARAFTARLAR DUYGULARINI PAYLAŞTI

Şampiyonluk kutlamalarına katılan Sultan Kurman, "Çorumluyum, muhteşemiz. Süper Lig’e çıktığımız için muhteşem duygular hissediyorum. Helal olsun diyorum zafer bizimdir" dedi.

Şehir takımının şampiyonluğunu ve sevinçlerini dile getiren Hatice Doymaz da, "Şu an kutlama için buradayız. Bunu hakediyorduk. Çok bekledik, Şampiyon Çorum" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte maç sonrası kutlamalara katılan Ali Ertun Kadinler ise, "Takımımız şampiyon oldu. Çok mutluyuz. Burada hep beraber eğleniyoruz. Süper Lig’e çıkmasını bekliyorduk. Bizim içinde güzel oldu. Herkese teşekkürler" şeklinde konuştu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı