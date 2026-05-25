Geçtiğimiz günlerde mide kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören Levent, taburcu olduktan sonra Konya’da oynanan Esenler Erokspor-Arca Çorum FK play-off final maçında tribünde görüntülendi.

Eskişehir’de verdiği konser sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Haluk Levent’in, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edildiği öğrenilmişti.

Hayranlarını korkutan sağlık haberinin ardından kısa sürede toparlanan sanatçı, Trendyol 1. Lig Play-Off Finali’nde Arca Çorum FK’ya destek vermek için tribündeki yerini aldı. Karşılaşma boyunca taraftarlarla birlikte maçı takip eden Levent’in oldukça enerjik olduğu gözlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çorum FK formasıyla görülen Haluk Levent’in tribündeki coşkusu dikkat çekti. Arca Çorum FK’nın Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldiği karşılaşmada Levent’in de büyük sevinç yaşadığı görüldü.