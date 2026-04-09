İstanbul Tuzla’da düzenlenen Ayak Tenisi Dostluk Turnuvası’nda Çorum takımı ikinciliği elde etti.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından İstanbul Tuzla’da gerçekleşen Dostluk Turnuvası’nda çok sayıda il takımı katıldı. Bedirhan Kıymacı, Talha Karakaş ve Efe Altunay’dan oluşan Çorum takımı sergiledikleri performans ile dikkatleri üzerine çekti. Final maçında ilk seti 21-19 kaybeden Çorum takımı ikinci seti zor da olsa 23-22 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Karar setinde rakibi ile başa baş bir mücadele ortaya koyan Çorum takımı maçı 23-22 kaybederek şampiyonluğu kıl payı kaçırdı ve Türkiye ikincisi oldu.

Ayak tenisi takımı sergilediği bu performans ile ilerisi için umut verdi.