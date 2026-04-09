Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Polis Haftası 9 Top Bilardo Turnuvası, yoğun katılım ve büyük bir heyecanla tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliği iş birliğinde organize edilen turnuva, emniyet teşkilatı mensuplarını bir araya getirerek dostluk, dayanışma ve motivasyonu artırmayı amaçladı.

Turnuva boyunca kıyasıya mücadele eden polis memurları, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarken, aynı zamanda keyifli anlar yaşadı. Özellikle final müsabakaları büyük çekişmeye sahne olurken, izleyiciler sporcuların performanslarını alkışlarla destekledi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan tarafından takdim edildi.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Polis Teşkilatı’nın 181 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak, teşkilat mensuplarının yalnızca görevlerinde değil sosyal ve sportif alanlarda da örnek bir dayanışma sergilediklerini ifade etti. Pehlivan, turnuvaya katılan tüm personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.