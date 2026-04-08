Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Çorum ’u ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Çorum Spor Lisesi’nde gerçekleştirilen Gençlerle Söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi. Enes Eminoğlu, Çorum ’un sporcu yetiştirme anlamında zengin bir şehir olduğunu ifade ederek, " Çorum spor anlamında zengin bir şehrimiz. Geçmişte dünya, olimpiyat şampiyonları çıkartan bir şehrimiz. Mahmut Atalay başta olmak üzere güreşte, farklı alanlarda milli sporcu yetiştiren; dünya, olimpiyat şampiyonları yetiştiren bir şehrimiz. Aynı zamanda manevi anlamda da birçok sahabinin meftun olduğu topraklardan bahsediyoruz. Hz. Mevlana’nın öğüdünde bahsettiği gibi bir tarafta ayağımız sabit. Milli değerlerimize, geleneklerimize, örflerimize, geçmişimize o bağı kuracağız. Pergelin dönen ayağındaki gibi teknolojiyi, bugünkü bilimi, bugünkü yapay zekayı, dünyadaki yaşananları en güzel şekilde takip edeceğiz ve ülkemizi uluslararası alanda temsil edeceğiz. Bu anlamda da Çorum Spor Lisesi’nde okuyan arkadaşlarımız olarak sizler bu çalışmaları yapan kardeşlerimizsiniz. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"81 İLDE TESİS ANLAMINDA DOYGUNLUĞA ERİŞMİŞ BİR TÜRKİYE’DEN BAHSEDİYORUZ"

Çorum ’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yatırımlara değinen Eminoğlu, " Çorum ’da güzel çalışmalar yapıldı, bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Özellikle Çorum Spor Lisesi etrafındaki çalışmaları görüyorsunuz, en geç 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Buradaki sahaları, yapılan çalışmaları lisemize kazandırmış olacağız. Siz de bunları aktif olarak kullanmış olacaksınız. Sadece bu ufak görülen yatırımlar değil, bütün Türkiye genelinde gençlik merkezleri, yurtlarımız, genç ofislerimiz, kamplarımız olmak üzere on binlerce tesisimizle gençliğe hizmet etmeye devam ediyoruz. Sporcu eğitim merkezlerimiz, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizin kapıları sporcu arkadaşlarımıza sonuna kadar açık. Ülkemizde özellikle son 20 yılda sessiz bir devrim yaşandı. Nereden nereye geldiğimize baktığımızda, çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bugün Şırnak’a, Hakkari’ye, Edirne’ye, Muğla’ya, Kars’a gittiğiniz zaman, 81 ilde tesis anlamında doygunluğa erişmiş bir Türkiye’den bahsediyoruz" diye konuştu.

"KENDİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAMIZ GEREKİYOR"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, "Sporda birçoğunuz güzel başarılara imza atacaksınız. İş hayatında, aile hayatında da bugün kendinize yaptığınız yatırımlar yarın karşınıza çıkacak. Bugün boş bir şekilde zamanımızı geçirsek, yarın 'ah' 'vah' yapma durumunda kalırız. Bunun için bugün sıkı bir şekilde, sistematik bir şekilde zaman dilimini geçirerek kendimizi geleceğe emin adımlarla hazırlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, konuşmasının ardından gençlerden gelen soruları yanıtladı. Program hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı